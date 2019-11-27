Депутаты утвердили Потехину на посту вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание Петербурга утвердило Ирину Потехину в должности вице-губернатора. Её кандидатуру рассмотрели на заседании 27 ноября.

Потехина заручилась поддержкой 39 парламентариев. Вопрос о рассмотрении кандидата был внесен губернатором Александром Бегловом.

В Смольном Потехина будет курировать вопросы молодежной политики, образования и медиасферы. Прежде она занимала должность заместителя министра посвящения РФ.

Разговоры о переходе Потехиной в Петербург начались с назначением Александра Беглова на должность врио губернатора. Под его руководством она работала в Администрации президента РФ и в полпредстве президента по СЗФО. Беглов и Потехина также были коллегами в Смольном. С 2001 года по 2003 она возглавляла комитет по печати.

Эксперты считают, что Потехина как специалист с петербургскими корнями и федеральным опытом усилит команду Беглова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева возвращается на работу в полпредство СЗФО.