Политолог объяснил уход Совершаевой и приход Потехиной в Смольный

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева возвращается на работу в полпредство СЗФО. На её место предложена кандидатура заместителя министра посвящения РФ Ирины Потехиной. Закономерность кадровых перестановок объяснил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Политолог напомнил, что Любовь Совершаева до перехода в Смольный занималась в полпредстве внутренней политикой Петербурга. Её переход в правительство был продиктован приближением крупнейшего события СЗФО в политическом сезоне — выборами губернатора Петербурга.

«Любовь Павловна координировала данный процесс, отвечала перед федеральным центром и городскими властями за то, чтобы выборы состоялись легитимно, конкурентно, открыто. Процесс закончился, результат получен и всеми признан. Работа сделана и собственно все, этот этап пройден», — рассказал Солонников gazeta.spb.ru.

Политологи пророчили Совершаевой несколько вариантов пути после выборов. В том числе переход в Москву и работу в других субъектах СЗФО. Однако итоговом решением стало её возвращение в полпредство.

Круг обязанностей Совершаевой останется примерно тем же. Добавиться к ним актуальная на сегодняшний день тема — реализация национальных проектов. Её политолог называет важнейшей.

Вакантное место вице-губернатора, вероятно, займет Ирина Потехина. Кандидатура её внесена на согласование в Законодательное собрание Петербурга. Решение это, как отметил политолог, также было ожидаемо.

«Разговоры о том, что Ирина Петровна, может переехать в Петербург начались с приходом Александра Дмитриевича Беглова. Вместе они достаточно долго работали в городе в Администрации Владимира Анатольевича Яковлева [занимал должность губернатора Петербурга с 1996 по 2003 годы — прим.ред.]. После этого Ирина Петровна работала под руководством Александра Дмитриевича в Администрации президента РФ и в полпредстве президента по СЗФО. Он без сомнения знает её профессиональные качества, её компетенции и возможности выстраивать работу», — подчеркнул Дмитрий Солонников.

Потехина, как отметил политолог, призвана усилить команду Беглова как человек с петербургскими корнями, но получивший опыт федеральной работы.

Вместе с Потехиной в правительство Петербурга может войти заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Валерий Пикалев. Его назначение, по словам Солонникова, было наименее прогнозируемым из всех. Однако нет ничего обычного в переходе чиновников из области в город.