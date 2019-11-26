Беглов рассказал, чем Совершаева займется в полпредстве

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева возвращается на работу в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе. В зону её ответственности войдет реализация национальных проектов.

Помимо этого, Совершаевой поручат сотрудничать с правительством Петербурга, рассказал губернатор Александр Беглов.

Официальное распоряжение о переходе Совершаевой пока не подписано. Однако решение уже принято. По слухам, по настоянию самой чиновницы.

Место Совершаевой в Смольном займет замминистр просвещения РФ Ирина Потехина. Её кандидатура уже внесена на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга. Должность вице-губернатора для Потехиной не нова, с 2001 года по 2003 она возглавляла комитет по печати и занимала пост вице-губернатора в Смольном. В то время губернатором Петербурга был Владимир Яковлев.

Любовь Совершаева одной из первых вошла в обновленный состав правительства после назначения Александра Беглова. В Смольном она курирует работу комитетов по информатизации и связи, по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике, по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Совершаева также возглавляет Администрацию губернатора Петербурга.

В полпредстве чиновница работала в течение пяти лет — с 2013 по 2018 год.