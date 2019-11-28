Диетолог рассказала, кому нельзя есть хурму

Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть хурму, а также напомнила о пользе и вреде плода.

По словам врача, хурма содержит много микро- и макроэлементов, йода, пищевых волокон, а также пектины. Она добавила, что из-за оранжевого пигмента бета-каротина злоупотребление плодом может грозить развитием «каротиновой» желтухи.

Как сообщает «Вечерняя Москва», врач отметила, что в хурме содержится много сахара. Диетолог добавила, что не стоит есть недозрелый плод, так как это может привести к образованию в желудке безоаровых камней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице обеззаразили мандарины от личинок. Клементины привезли из Марокко. Личинки были обнаружен в результате досмотра.