В Петербурге обеззаразили от личинок 24 тонны клементинов

Клементины прибыли в Петербург из Марокко. Фото: pixabay.com

Клементины прибыли в Петербург из Марокко. Фото: pixabay.com

В большой порт Петербурга прибыла партия свежих клементинов из Марокко. В ходе досмотра в плодах обнаружили живые личинки насекомых.

Лабораторные исследования показали, что в грузе присутствует карантинный вредитель Ceratitis capitata (Weid.) — Средиземноморская плодовая муха, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия клементинов весом 24 тонны обеззаражена методом фумигации по решению собственника. Фитосанитарный контроль подтвердил эффективность метода. Груз выпущен. Дальнейшая судьба его неизвестна.

По факту произошедшего возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в партии клементинов весом 48 тонн нашли личинки насекомых. Груз прибыл в Петербург из Африки в марте 2019 года. Плоды были направлены на обеззараживание.