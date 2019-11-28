Петербурженка ответит перед судом за использование липовых документов при получении кредита

Петербурженка ответит перед судом за использование липовых документов при получении кредита
представила липовые справку о доходах и копию трудовой книжки. Фото: Pixabay

Прокуратура Центрального района Северной столицы направила в суд уголовное дело в отношении женщины, использовавшей подложные документы при получении ипотечного кредита.

По материалам дела, обвиняемая, оформляя в банке кредит, с целью подтверждения официального источника дохода и трудоустройства, представила липовые справку о доходах организации, в которой подозреваемая не трудоустроена, и копию трудовой книжки.

Как сообщили в прокуратуре города, гражданку обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мировой суд рассмотрит уголовное дело по существу.

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