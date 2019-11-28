В Волхове корреспондента задержали по подозрению в развращении школьника

Подросток сам пришел к полицейским и рассказал об инциденте.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Все случилось в Волхове еще во вторник – восьмиклассник пришел к инспектору по делам несовершеннолетних и заявил, что его пытался растлить 35-летний корреспондент волховского телевидения. Он якобы пригласил мальчика в квартиру на улице Дзержинского, а затем начал к нему приставать. Парню это не понравилось, и он покинул дом.

В отношении ведущего сначала хотели возбудить уголовное дело из-за понуждения к мужеложству, но в итоге его обвиняют в развратных действиях без применения насилия.

Мужчина, к слову, является местной знаменитостью – у него в друзьях более 6,5 тысяч друзей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педофил из Волхова почти год развращал 14-летнего школьника.