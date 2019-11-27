Педофил из Волхова почти год развращал 14-летнего школьника

Житель Волхова в течение девяти месяцев развращал 14-летнего подростка. Заявление в полицию подала мать ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Волховского района с заявлением пришла 45-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что в период с декабря 2018 года по август текущего года некий 35-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.

Полиция занимается розыском злоумышленника, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что азиат надругался над девочкой из детдома в гостинице в Озерках. Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел в ночь на 17 ноября в гостиничном номере в отеле на Выборгском шоссе.