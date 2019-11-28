В Ленобласти укол стал причиной смерти ребенка

В Ленобласти укол стал причиной смерти ребенка
Врачей винят в смерти подростка. Фото: https://pixabay.com/

В отношении врачей возбудили уголовное дело из-за «причинения смерти по неосторожности».

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ. В ведомстве отметили, что все случилось в Приозерске. Девятикласснику стало плохо после школы – родители, переживая за его здоровье, вызвали карету скорой помощи. Врачи сделали укол мальчику и оставили его дома выздоравливать. Уже через неделю подросток скончался. К слову, источники уверяют, что мальчика клали в больницу с подозрением на гастрит за неделю до смерти.

В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. В отношении бригады возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волхове корреспондента задержали по подозрению в развращении школьника. В отношении ведущего сначала хотели возбудить уголовное дело из-за понуждения к мужеложству, но в итоге его обвиняют в развратных действиях без применения насилия.

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