«Вконтакте» изменит подход к верификации профилей

В социальной сети «Вконтакте» хотят ввести еще одно новшество. На этот раз разработчики решили порадовать пользователей новым подходом к верификации профилей и сообществ пользователей. Заветную синюю галочку будет получить гораздо проще.

Раньше получить верификацию было довольно сложно, ведь ее получали только известные личности. Сейчас же галочка будет доказывать пользователям, что страницу или сообщество ведут настоящие представители, а не фанаты.

Для получения галочки теперь необходимо доказать свою известность на уровне города, или же закрепить связь бизнеса с помощью документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 ноября начинается подключение новогодних украшений к электроснабжению. Работы проводит СПб ГБУ «Ленсвет». До 20 декабря планируется организовать более 2,5 тыс. точек подключений.