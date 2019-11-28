ГУП «ТЭК СПб» завершило долгострои ООО «КЭР» на Гражданке

Предприятие заменило около 22 километров теплосетей, обеспечив теплом более 80 зданий. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Предприятие заменило около 22 километров теплосетей, обеспечив теплом более 80 зданий. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Петербургское предприятие «ТЭК» закончило ремонтные работы изношенных труб на Гражданке и у Муринского ручья, брошенных недобросовестным подрядчиком.

ГУП «ТЭК СПб» заключил соглашения с ООО «Комплексные энергетические решения» на сумму 587 миллионов рублей. Впоследствии, из-за безответственного отношения «КЭР» все контракты были расторгнуты. Этот вопрос решается в судебном порядке.

Как сообщили в пресс-службе «ТЭК СПб» в четверг, 28 ноября, предприятие завершило брошенные подрядчиком объекты. А именно — обновило трубы в квартале №12 у Гражданки и кварталах №35-36 у Муринского ручья, заменив, в общей сложности, 22 километра теплосетей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» спасло оранжерею в Таврическом саду, устранив поломку, из-за которой растения рисковали замерзнуть.