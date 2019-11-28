Предстоящей зимой в Петербурге увеличат количество улиц с запретом на парковку во время уборки снега

Знаки "Остановка запрещена" появились на тех улицах, где припаркованные автомобили мешают технике убирать снег. Фото: Baltphoto

Знаки "Остановка запрещена" появились на тех улицах, где припаркованные автомобили мешают технике убирать снег. Фото: Baltphoto

Ранее остановка запрещалась на 468 улицах Северной столицы, в этом году показатель вырос более чем в два раза, улиц стало 1065.

Об увеличении количества улиц с запретом на парковку стало известно в четверг, 28 ноября, в ходе заседания комиссии ЗакСа Санкт-Петербурга по городскому хозяйству. Такие меры городское правительство было вынуждено принять для более эффективной уборки улиц в зимний период.

Выявлять нарушителей планируют с помощью системы фото- и видеофиксации автоматического контроля правил парковки «Паркон». Штраф для автомобилистов за воспрепятствование уборке составит три тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии Законодательного собрания Петербурга предложили финансировать уборку крыш из городского бюджета, поскольку средств, поступающих из квартплат, недостаточно.