Женщина на BMW перекрыла движение на Караванной, чтобы сходить в магазин

Инцидент произошел в дневное время, когда движение на дорогах было довольно активным. Фото: Google Maps

Инцидент произошел в дневное время, когда движение на дорогах было довольно активным. Фото: Google Maps

BMW 520 I припарковалась на Караванной улице в Центральном районе Санкт-Петербурга, не оставив другому транспорту возможности проехать.

Инцидент произошел днем в четверг, 28 ноября. Припарковавшись посреди проезжей части и без того узкой Караванной улицы, автоледи направилась в ближайший магазин. Некоторые легковые автомобили еще могли «протиснуться», однако автобусу проехать не удалось.

За ним образовался длинный «хвост», растянувший по Инженерной улице до Цирка, пишет «Фонтанка». Спустя некоторое время женщина в шубе вышла из магазина и, открыв дверь со стороны пассажира, перебралась на водительское сиденье. Предположительно, нарушительница является уроженкой Мордовии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием нетрезвого водителя такси в Адмиралтейском районе Северной столицы.