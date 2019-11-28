Житель Гатчины грозился подорвать отдел полиции, если его экс-супруга не вернет детей

Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его бывшая жена уехала вместе с детьми в неизвестном направлении и не дает ему видеться с ними.

Житель Гатчины позвонил в полицию в четверг, 28 ноября. Позже он объявился вновь и сообщил, что направляется в детский оздоровительный центр. Вероятно, злоумышленник решил, что дети находятся там. В разговоре с полицейскими мужчина упомянул, что имеет при себе три гранаты.

Нарушитель также пригрозил взорвать отдел полиции. Стражи порядка оперативно вычислили местонахождение преступника и задержали его на улице Старая дорога города Гатчины. При нем не было обнаружено никаких взрывчатых веществ и опасных предметов. В отношении ложного «террориста» возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в суды Москвы и Петербурга стали массово поступать ложные сообщения о минировании.