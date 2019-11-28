На Лиговском проспекте женщина попала под автобус

На Лиговском проспекте женщина попала под автобус
ДТП с автобусом. Фото: скриншот группы ВК "ДТП и ЧП Петербург"

Вечером 28 ноября на перекрестке Лиговского проспекта и Расстанной улицы в Петербурге под колеса автобуса попала женщина.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около 18:50 в четверг, 28 ноября.

По словам свидетелей произошедшего, женщина переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

«На перекрёстке Лиговского и Расстанной, женщина попала под автобус. На 18:20 транспорт стоит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли несколько экипажей ДПС и две скорые.

Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчине Ленинградской области утром, 27 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 74-летнюю женщину. За рулем иномарки Honda HR-V оказался 83-летний пенсионер.

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