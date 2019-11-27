В Гатчине пенсионер сбил женщину: она скончалась на месте ДТП

В Гатчине Ленинградской области утром, 27 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 74-летнюю женщину. За рулем иномарки Honda HR-V оказался 83-летний пенсионер.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы и погибла.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что утром на площади Мужества произошло сразу три ДТП. Данные дорожно-транспортные происшествия не связаны между собой. ГУ МЧС также рассказали, что на площади Мужества опрокинулся бензовоз, а в дерево врезался автобус.