В Гатчине пенсионер сбил женщину: она скончалась на месте ДТП

В Гатчине пенсионер сбил женщину: она скончалась на месте ДТП
Встал вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

В Гатчине Ленинградской области утром, 27 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 74-летнюю женщину. За рулем иномарки Honda HR-V оказался 83-летний пенсионер.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы и погибла.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что утром на площади Мужества произошло сразу три ДТП. Данные дорожно-транспортные происшествия не связаны между собой. ГУ МЧС также рассказали, что на площади Мужества опрокинулся бензовоз, а в дерево врезался автобус.

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