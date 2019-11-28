На трассе М-11 будут действовать ночные тарифы с низкими ценами

«Автодор» объявил о введении ночных тарифов на проезд по нескольким участкам новой скоростной трассы М-11 Москва — Петербург.

Стоимость проезда с полуночи до шести утра на нескольких участках магистрали будет ниже, чем в дневное время, сообщает ТАСС.

При проезде по участками 543 — 646 км, 543 — 668 км, 543 — 684 км, 646 — 668 км, 646 — 684 км, 668 — 684 км в ночные часы стоимость проезда для владельцев транспондеров составит 40 рублей, без транспондера нужно будет заплатить 50 рублей.

Напомним, 27 ноября состоялось открытие скоростной платной трассы М-11. В церемонии открытия трассы принял участие Владимир Путин.

Новая магистраль будет носить название «Нева». Общая длина — 669 км. Стоимость проезда по трассе будет начинаться от 1350 руб. для легковых автомобилей. Магистраль станет дублером существующей трассы М-10 «Россия».

На церемонии открытия Путин заявил, что работа властей регионов, по которым проходит «Нева», с открытием трассы только начинается: вдоль дороги должны появиться пункты отдыха, заправки, обеспечена связь и интернет. «Все должно работать по-современному — так, как выглядит сама трасса», — сказал президент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».