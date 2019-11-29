В Петербурге прокуратура вскрыла нарушения в «Мастерской Аникушина»

В Петербурге прокуратура Петроградского района вскрыла нарушения госучета музейных ценностей филиалом СПб ГБУ культуры «Государственный музей городской скульптуры» мастерская М.К. Аникушина.

По результатам проверки правоохранителей стало известно, что в музее на постоянной основе хранятся бюсты и композиции скульптора Михаила Аникушина, на которых нет идентификационных номеров. А это нарушает порядок и учет музейных ценностей.

Это могло повлечь за собой хищение музейных предметов или их утрату, поскольку так они выпадают из особого оборота.

В адрес руководства музея внесено представление об устранении нарушений, сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прокуратура требует устранить нарушения в содержании усадьбы Репина.