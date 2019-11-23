Прокуратура требует устранить нарушения в содержании усадьбы Репина

Прокуратура требует устранить нарушения в содержании усадьбы Репина
Усадьба художника И.Е. Репина. Фото: wikipedia.org

Петербургская прокуратура выявила нарушения в содержании музея-усадьбы художника И.Е. Репина «Пенаты» в Курортном районе. Усадьба является объектом культурного наследия.

Как сообщили в ведомстве, правоохранители провели проверку состояния усадьбы, после которой выявили неудовлетворительное состояние фасадов здания, а также внутренних помещений. Краска на стенах уже облупилась, а некоторые элементы фасада прогнили или утратились. Районная прокуратура проследит за устранением нарушений.

Репин приобрел эту усадьбу в 1899 году, но сам поселился в ней лишь в 1903 году. В Пенаты он приезжал на лето и занимался садом и домом, где после обустроил себе комфортное место для рисования. Покинув свой профессорский пост в Академии художеств в 1908 году, он окончательно переехал в усадьбу.

После смерти художника усадьба перешла во владение ведомства Российской Академии наук. В 1940 году здесь появился музей памяти Репина. Затем, в военные годы, усадьба полностью сгорела и восстановить ее удалось лишь в 1962 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предпринимателям Ленобласти предложат компенсировать реставрацию объектов культурного наследия.

объект культурного наследия прокуратура усадьба репина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский метрополитен объяснил необходимость замены светильников на ...
Рыбин рассказал о борьбе с вернувшемся раком
Прокуратура требует устранить нарушения в содержании усадьбы Репина
Фургон со свежим молоком врезался в иномарку на Науки
Петербургский ОМОН принял участие в акции TetrisChallenge
Бездыханное тело, найденное под домом в Парголово, отправили в морг
Оксана Воеводина, бывшая жена короля Малайзии, рассказала о трудностях ...
Водителя грузовика пришлось вырезать из кабины после ДТП в Тосненском районе