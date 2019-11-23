Прокуратура требует устранить нарушения в содержании усадьбы Репина

Петербургская прокуратура выявила нарушения в содержании музея-усадьбы художника И.Е. Репина «Пенаты» в Курортном районе. Усадьба является объектом культурного наследия.

Как сообщили в ведомстве, правоохранители провели проверку состояния усадьбы, после которой выявили неудовлетворительное состояние фасадов здания, а также внутренних помещений. Краска на стенах уже облупилась, а некоторые элементы фасада прогнили или утратились. Районная прокуратура проследит за устранением нарушений.

Репин приобрел эту усадьбу в 1899 году, но сам поселился в ней лишь в 1903 году. В Пенаты он приезжал на лето и занимался садом и домом, где после обустроил себе комфортное место для рисования. Покинув свой профессорский пост в Академии художеств в 1908 году, он окончательно переехал в усадьбу.

После смерти художника усадьба перешла во владение ведомства Российской Академии наук. В 1940 году здесь появился музей памяти Репина. Затем, в военные годы, усадьба полностью сгорела и восстановить ее удалось лишь в 1962 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предпринимателям Ленобласти предложат компенсировать реставрацию объектов культурного наследия.