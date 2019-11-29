«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Казахстане

&#171;Астана&#187; обыграла &#171;Манчестер Юнайтед&#187; в Казахстане
"Астана" одержала победу над "Манчестер Юнайтед". Фото: fcastana.kz

Казахстанская «Астана» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в матче пятого группового этапа Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:1.

Игра проходила в казахстанской столице Нур-Султан и закончилась со счетом в пользу хозяев. Первый гол в матче забил Джесси Лингард на 10-й минуте, после чего Дмитрий Шомко ответил англичанам, забив мяч на 55-й. Третий мяч в свои же ворота забил Ди’Шон Бернард.

«Манчестер Юнайтед», набравший десять очков, сохранил лидерство в турнирной таблице группы L. Астана с тремя очками занимает четвертую строчку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» всухую обыграл «Лион». Встреча команд состоялась сегодня, 27 ноября, на «Газпром Арене в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас «сине-бело-голубые» занимают второе место в группе G. Шансы выйти в плей-офф растут с каждой победой.

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«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Казахстане
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