«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Казахстане

Казахстанская «Астана» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в матче пятого группового этапа Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:1.

Игра проходила в казахстанской столице Нур-Султан и закончилась со счетом в пользу хозяев. Первый гол в матче забил Джесси Лингард на 10-й минуте, после чего Дмитрий Шомко ответил англичанам, забив мяч на 55-й. Третий мяч в свои же ворота забил Ди’Шон Бернард.

«Манчестер Юнайтед», набравший десять очков, сохранил лидерство в турнирной таблице группы L. Астана с тремя очками занимает четвертую строчку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» всухую обыграл «Лион». Встреча команд состоялась сегодня, 27 ноября, на «Газпром Арене в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас «сине-бело-голубые» занимают второе место в группе G. Шансы выйти в плей-офф растут с каждой победой.