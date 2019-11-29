Бородина назвала стоимость рекламного поста в Instagram

Бородина назвала стоимость рекламного поста в Instagram
Ксения Бородина. Фото: кадр из интервью youtube.com

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина раскрыла стоимость рекламы на своей страничке в Instagram.

По словам ведущей, стоимость такого поста стоит 300-400 тыс. рублей. Бородина рассказала, что изначально она рекламировала различные товары, получая их в свое пользование, но через некоторое время заметила, что на ней зарабатывают большие деньги.

«Мне очки за 300 долларов, а им — огромное состояние», — заявила Бородина.

В шоу «Алена, блин!» на YouTube ведущая отметила, что она стала одной из первых в России, кто внедрил такой вид заработка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении одной из ведущих «Дома-2». Ксения Бородина рассказала, что на телепроекте делают бесплатные пластические операции.

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