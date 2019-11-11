Ксения Бородина заявила, что на «Доме-2» делают бесплатные пластические операции

Ксения Бородина заявила, что на &#171;Доме-2&#187; делают бесплатные пластические операции
Фото: https://www.instagram.com/borodylia/

Почти каждая девушка, которая приходила на проект, увеличивала себе грудь.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем телеведущая Ксения Бородина рассказал в своем Instagram-аккаунте. У девушки спросили, почему огромное количество участников «Дома-2» делают себе пластические операции, например, увеличивают грудь. Бородина призналась, что с шоу заключают контракты различные рекламодатели, которые готовы изменить внешность по бартеру.

К своему ответу телеведущая прикрепила свое фото в образе пожилой женщины с большими губами и огромной грудью. Стоит отметить, что сама телеведущая также делала маммопластику. При этом она заверила, что участники, прибегающие к пластике, негативно влияют на аудиторию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что героиню проекта «Дом-2» избили на корпоративе. В комментариях под данной публикацией подписчики Маргариты выражают свое сочувствие девушке и удивление таким агрессивным поведением.

дом-2 ксения бородина
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