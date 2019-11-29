Пьяный петербуржец напал на скорую на Набережной Грибоедова

В Центральном районе Петербурга неизвестный напал на бригаду скорой помощи. К месту происшествия прибыли полицейские.

Все произошло накануне в вечернее время, 28 ноября, у дома №27 на набережной канала Грибоедова. Прибывшие стражи порядка установили, что нападающий был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, мужчина нанес сотруднику телесные повреждения. Обоих участников доставили медучреждение для оказания помощи.

Сотрудники изучают все детали произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который упал у метро «Бухарестская». Мужчина поскользнулся и попал в больницу.