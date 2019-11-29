Во ФСИН опровергли обыски у Анатолия Рудого

Федеральная служба налоговой инспекции (ФСИН) опровергла проведение обысков у первого заместителя главы ведомства Анатолия Рудого.

В пятницу, 29 ноября, на просторах Сети появилась информация о проходящих в кабинете Анатолия Рудого обысках. Об этом сообщал Telegram-канал Baza, связывая происходящее с громким делом о задержании верхушки ростовского отделения ФСИН.

Пресс-служба ведомства была вынуждена сделать официальное заявление: никаких обысков на рабочем месте Рудого не проводилось.

Напомним, генерал-лейтенант Анатолий Рудый занимает должность первого замдиректора ФСИН с марта 2014 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «фсбшники» нагрянули с обыском в городской Фонд капитального ремонта. Причина, по которой Фонд заинтересовал сотрудников силовых структур, неизвестна.