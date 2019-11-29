Петербургские суды накрыла новая волна эвакуаций

Петербургские суды накрыла новая волна эвакуаций
Здания судов эвакуируют. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге здания судов эвакуируют второй день подряд. Причиной этого стали анонимные сообщения о минированиях.

Днем 29 ноября в Петербурге эвакуировали здания Приморского районного суди и Выборгского районного суда. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Накануне, из девяти зданий судов в Петербурге эвакуировали 1 тыс. 329 человек. На электронную почту поступило письмо с угрозами. Анонимы угрожали «минировать» здания до тех пор, пока им не переведут 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.

Поиски бомб завершились около 16:25 часов. Опасных предметов или взрывных устройств в зданиях найдено не было.

Временно не работали суды, расположенные в Кировском, Красногвардейском, Московском, Пушкинском и Центральном районах. Рассмотрение дел было временно отложено. В частности, пришлось прервать судебный процесс по делу о теракте в метро Петербурга.

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