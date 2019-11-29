Мадонна отменила предстоящие концерты из-за «непереносимой боли»

Мадонна отменила предстоящие концерты из-за &#171;непереносимой боли&#187;
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна рассказала об отмене трех концертов гастрольного тура Madame X, сославшись на состояние здоровья.

Поп-звезда отменила концерты в Бостоне (штат Массачусетс) из-за «сильной боли». О подробностях своего состояния она не рассказала.

Мадонна написала в соцсети Instagram , что подготовка к собственному выступлению приносит ей удовольствие, а отмена – настоящее наказание. Певица также извинилась перед фанатами за «неожиданный поворот событий», отметив, что боль, которую она испытывает, невыносима.

Концерты в Бостоне должны были состояться 30 ноября, 1 и 2 декабря. Следующее выступление певицы намечено на 7 декабря в Филадельфии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о разводе Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Поцелуй певицы с другой девушкой сняли во время отдыха.

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Мадонна отменила предстоящие концерты из-за «непереносимой боли»