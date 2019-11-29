В ДНР приняли закон о госгранице

В ДНР приняли закон о госгранице
Закон вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации на сайте Народного совета. Фото: pixabay

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики сегодня, 29 ноября, принял закон о госгранице.

Председатель Народного совета Владимир Бидёвка рассказал, что госграницы устанавливаются в пределах Донецкой области. Он также подчеркнул, что в данном документе учтены жители, находящиеся на территории, которая временно подконтрольна Украине.

По словам председателя, закон предусматривает, что граница будет проходить по линии соприкосновения до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в ЛНР и ДНР призвали президента Украины не вмешиваться в чужие дела. Зеленского просят не диктовать условия.

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