В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не вмешиваться в чужие дела

Они просят не диктовать условий, потому что теперь области собираются сами решать, как им быть.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали не вмешиваться в чужие дела: они сами хотят решать, на каком языке говорить и как выстраивать отношения с Россией. Главы республик отметили, что продолжат вести переговоры в Минске, чтобы стать полностью самостоятельными.

«Никакого контроля над границей киевская власть не получит»,

— подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Напоминаем, что Владимир Зеленский подписал «формулу Штайнмайера», чтобы ввести особый порядок местного самоуправления в ДНР и ЛНР.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ДНР хочет войти в состав России как федеративный округ.