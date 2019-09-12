ДНР хочет войти в состав России как федеративный округ

Самопровозглашенная Донецкая народная республика может войти в состав России на правах федеративного округа. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

О планах по вхождению в РФ сообщается на официальном сайте Пушилина.

«Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал глава самопровозглашенной ДНР.

Он подчеркнул, что народ Донбасса теперь более оптимистично настроен из-за указа президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощенной системе.

Напомним, указ о выдаче паспортов был подписан Владимиром Путиным 24 апреля. Инициатива, по словам президента, носит гуманитарный характер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Украине допрашивают жителей Донбасса с российским паспортом. Об этом рассказал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.