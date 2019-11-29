Хавбек «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиасом»

Полузащитник сине-бело-голубых, бразилец Малком тренируется с футболистами «Коринтиаса», восстанавливаясь после травмы.

Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября. Спортсмен продолжает реабилитацию после травмы, восстановление проходит по индивидуальной программе, пишет издание «Чемпионат». Сейчас он тренируется вместе с бразильским «Кориантиасом». Однако в скором времени Малком должен вернуться в состав петербургского клуба.

Напомним, что полузащитник повредил колено во время матча с «Динамо». К сожалению, не обошлось без хирургического вмешательства, но на данный момент спортсмен почти в форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об операции Малколма, которая прошла в одном из лучших медицинских центров Финляндии.