Гендиректор «Зенита» рассказал об операции Малкома

Александр Медведев. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Александр Медведев. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Гендиректор футбольного клуба «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Малкома.

«Операция Малкома прошла успешно. Вскоре он вернется в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации», — сказал Александр Медведев «Чемпионат.com».

При этом он отметил, что о сроках возвращения еще говорит рано.

Напомним, 10 октября бразильского футболиста было решено прооперировать после обследования в ведущих медицинских центрах Европы и России. Операция на ноге прошла успешно в одном из медицинских центров Финляндии.

Малком перешел в состав петербургского клуба этим летом. Ранее он играл в испанской «Барселоне». В составе «Зенита» Малком успел сыграть всего в двух матчах, после чего получил травму бедра в игре с «Динамо», которая состоялась в августе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сборная России разгромила команду Шотландии в отборочном матче к Евро-2020.

"Зенит" александр медведев Малком
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