На проспекте Обуховской обороны иномарка столкнулась с трамваем

На проспекте Обуховской обороны иномарка столкнулась с трамваем
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге вечером, 29 ноября, на проспекте Обуховской обороны случилась серьезная авария. Произошло лобовое столкновение автомобиля с трамваем.

«На проспекте Обуховской обороны под Володарским мостом невероятным образом умудрился выехать на встречную полосу трамвая и встретил один из трамваев лоб в лоб», — написали пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия находятся скорая и ДПС.

По фотографиям из социальных сетей заметно, что иномарка получила серьезные повреждения: разбит капот и лобовое стекло.

Информация о состоянии водителя неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщают о том, что закупленные сто тысяч тонн соли призваны избавить Петербург от проблем с наледью. Однако это может привести к другим сложностям.

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