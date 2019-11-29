Украинца выгнали с российского шоу из-за шутки о евреях

Ведущий заверил, что такого никогда не допустят в эфир.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Все случилось во время ток-шоу «Кто против» на телеканале «Россия 1». В роли эксперта пригласили украинцы Кирилла Животовского, который, кажется, больше никогда не примет участие в съемках. Во время передачи заявили, что в Украине высокий уровень антисемитизма. Эксперт же решил неуместно пошутить, после чего его выгнали со студии. Ведущий отметил, что такие слова неуместны и больше никогда не прозвучат в эфире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинский политолог из телешоу Соловьева оказался в реанимации. Оказывается, Вячеслав Ковтун, по выражению Долгова, «неудачно попарил ноги». У политолога обнаружили диабет, в связи с чем украинский эксперт оказался в больнице.