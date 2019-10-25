Украинский политолог из телешоу Соловьева оказался в реанимации

Несколько раз Ковтуна даже выдворяли из студий. Скриншот: YouTube

Несколько раз Ковтуна даже выдворяли из студий. Скриншот: YouTube

Политтехнолог из Украины Вячеслав Ковтун, постоянный участник российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.

Информация об инциденте появилась в четверг, 24 октября. О госпитализации украинского эксперта в одну из московских клиник сообщил его коллега, политтехнолог Константин Долгов. Оказывается, Вячеслав Ковтун, по выражению Долгова, «неудачно попарил ноги». У политолога обнаружили диабет, в связи с чем украинский эксперт оказался в реанимации, сообщают РИА Новости.

На данный момент, как рассказал Константин Долгов, автор скандальных заявлений в эфире российских телешоу идет на поправку. Отметим, что Ковтун известен своими выступлениями в поддержку Украины, которые зачастую провоцируют серьезные конфликты между участниками программ.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по словам Дмитрия Киселева, Владимир Путин размышляет о преемнике.