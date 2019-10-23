Киселев заявил, что Путин думает о преемнике «с утра до вечера»

Он считает, что со стороны президента России было бы безответственно просто уйти. Хороший глава должен обеспечить преемственность власти.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал во время лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ. Он заверил, что Владимир Путин на протяжении долгого времени думает о преемнике, а сейчас эти мысли не покидают его каждый день.

«Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти»,

— цитирует РБК слова Кисилева.

Он отметил, что многие президенты, уходившие со своих постов, поддерживали тех или иных политиков. Так, Барак Обама отдавал предпочтение Хиллари Клинтон. Правда, желанный пост занял Дональд Трамп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продают визитку Путина за 2 млн рублей. Визитка сохранилась еще с тех времен, когда Путин работал председателем комитета.