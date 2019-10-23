В Петербурге продают визитку Путина за 2 млн рублей

Житель Петербурга продает на интернет-платформе «Авито» визитную карточку российского президента Владимира Путина. Из-за хорошего состояния карточки, ее оценили в два миллиона рублей.

Визитка сохранилась еще с тех времен, когда Путин работал председателем комитета. Продавец написал, что эту визитку ему передал отец. Она пролежала в семейном архиве более 20 лет. По словам владельца лота, визитка сохранилась в хорошем состоянии.

На сайте также можно найти и другие визитные карточки президента, при этом по более скромной цене. Кроме того, некоторые выставили на продажу и его автографы. Их цена составляет 50 тысяч рублей и выше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появилось объявление о продаже мяча с автографом Льва Яшина за 10 млн рублей.