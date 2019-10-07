В Петербурге появилось объявление о продаже мяча с автографом Льва Яшина за 10 млн рублей

На сайте объявлений по продаже поддержанных вещей в Петербурге размещено объявление, предлагающее купить мяч с автографом советского футболиста Льва Яшина.

Житель Петербурга предлагает купить футбольный мяч с автографом известного вратаря, выступавшего за московский «Динамо» и сборную СССР. Стоимость мяча петербуржец определил в 10 миллионов рублей.

Помимо этого, в профиле продавца можно наблюдать объявления о продаже более 10 объявлений о продаже памятных предметов с автографами других знаменитых спортсменов. Например, есть с автографами футболистов Йоханна Кройфа и Пеле, или хоккеиста Евгения Малина.

Ранее GazetaSPb сообщала, что автомобильный номер как у Боярского продается за кучу денег. Номерной знак знаменитого артиста стоит несколько сотен тысяч рублей.