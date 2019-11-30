Мужчина насмерть забил женщину из Мурино в ее подъезде

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении и убийстве жительницы Мурино, сообщили в СКР по Ленобласти.

По версии следствия, все произошло вечером в четверг, 28 ноября, в парадной жилого дома в Мурино. Задержанный напал на 51-летнюю местную жительницу, избив ее неизвестным предметом. Подозреваемый забрал ее вещи и сбежал. Избитую женщину обнаружил ее сосед и вызвал скорую. Однако, пострадавшая скончалась на месте, не дождавшись медиков.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разбоя и убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего молодого человека. Подозреваемый в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, несколько раз ударил ножом собутыльника и скрылся.