В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего молодого человека

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего молодого человека
По подозрению в совершении убийства задержан мужчина, 1981 года рождения. Фото: Pixabay

В Выборгском районе задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего молодого человека.

В квартире дома по Ярославскому проспекту был обнаружен молодой человек с ножевым ранением, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Он скончался в машине скорой медицинской помощи. По подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1981 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, несколько раз ударил ножом собутыльника и скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина с особой жестокостью убил 20-летнюю знакомую. Он нанес ей не менее ста колото-резанных ран, в том числе в лицо, шею и голову. А после сделал селфи с трупом и отправил знакомой.

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