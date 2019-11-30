Историка Соколова доставили в Москву для проведения экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставили в столицу, где ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает его адвокат Александр Почуев.

Сейчас физическое состояние Соколова оценивается как удовлетворительное, при этом, по словам адвоката, он находится в «состоянии глубокого смятения и раскаяния». Также он оказывает содействие следствию.

При назначении экспертизы следствие частично удовлетворило ходатайство о постановке вопросов, которое подавал адвокат историка.

Соколов будет проходить экспертизу вплоть до начала следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соколов признал, что имеет условную судимость. Соколов, который находится сейчас в СИЗО, признал, что в 1981 году принимал участие в кораблекрушении.