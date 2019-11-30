Водитель легковушки пострадал в аварии с самосвалом на Софийской

Водитель легковушки пострадал в аварии с самосвалом на Софийской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Авария, участниками которой стали самосвал и «Рено Сандеро», произошла на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», водитель за рулем красного «Рено» врезался в большегруз, не справившись с управлением. Водитель легкового автомобиля получил травмы в результате ДТП. Его госпитализировали в медучреждение.

«На Софийской Сандеро вошел в самосвал. Водителя на носилках грузят в скорую», — написал автор публикации.

Судя по фотографиям, «Рено» хотел перестроиться в правую полосу, но не заметил самосвал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария, в которой столкнулись два встречных автомобиля. Пострадали две несовершеннолетние девушки.

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