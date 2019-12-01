Въезд в центр Петербурга может стать платным

В Санкт-Петербурге могут сделать платный съезд в центр города и расширение зоны платной парковки в будущем. Власти города опубликовали новый разработанный проект схемы дорожного движения в Петербурге до 2033 года.

Авторы данного проекта также предложили увеличить общую протяжённость улиц с односторонним движением на 77,4 км и добавить светофоры, чтобы сократить количество аварий на дорогах.

Эксперты считают, что данные действия помогут создать более благоприятные условия для общественного транспорта. По их подсчетам, на общественный транспорт в таком случае перейдет 80% горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Александр Беглов в ходе проверки дорожных и жилищно-коммунальных предприятий Красносельского района сообщил о том, что в 2020 году на треть планируют расширить парк снегоуборочной техники.