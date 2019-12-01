В Петербурге погиб дирижер Марис Янсонс

В Петербурге погиб дирижер Марис Янсонс
Фото: https://vk.com/marissjansons

Причиной кончины стала сердечная недостаточность. Печальной новостью поделились близкие друзья талантливого артиста.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, сообщает ТАСС. Народному артисту России Марису Янсонсу было 76 лет. Он умер из-за сердечной недостаточности минувшей ночью. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже прокомментировал инцидент – он выразил соболезнования близким дирижера, отметив, что Янсонс сделал многое для музыкального искусства Северной столицы.

«Маэстро Янсонсу рукоплескали лучшие залы Европы, он был удостоен высших наград музыкального сообщества. Но самым дорогим для Мариса Арвидовича всегда оставалось признание любимого города, который дарил ему вдохновение и радость творчества»,

— заявил глава города, передает пресс-служба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов. Артист ушел из жизни 17 ноября после продолжительной болезни. Информация о дате и месте похорон будет объявлена позднее.

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