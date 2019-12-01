Стало известно, какие профессии самые востребованные в Петербурге и Ленобласти

Стало известно, какие профессии самые востребованные в Петербурге и Ленобласти
Фото: https://pixabay.com

Больше всего город нуждается в продажниках.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем рассказали аналитики сервиса «Avito Работа». Отмечается, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чувствуется нехватка строителей. Они могут в среднем зарабатывать до 64 тысяч рублей. В регионе также нуждаются в сотрудника сферы HR.

Также востребованы специалисты в автомобильном бизнесе, где можно зарабатывать чуть больше 61 тысяч рублей. Третье место среди сфер заняла транспортная логистика. При этом во всех нуждаются в продажниках.

К слову, меньше всего в городе и регионе зарабатывает преподаватели – в среднем 32 405 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes озвучил рейтинги самых высокооплачиваемых руководителей в России. Лидирующие позиции, что логично, занимают топ-менеджеры нефтегазовых компаний, а также организаций, работающих в сфере тяжелой промышленности и руководители телекоммуникационных компаний.

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Стало известно, какие профессии самые востребованные в Петербурге и Ленобласти
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