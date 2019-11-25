Forbes озвучил рейтинги самых высокооплачиваемых руководителей в России

Зарплаты нефтяников выросли на 45%, а сотрудников телекоммуникации - на 15%. В тяжелой промышленности, наоборот, уменьшились на 1%. Фото: pixabay.com

Зарплаты нефтяников выросли на 45%, а сотрудников телекоммуникации - на 15%. В тяжелой промышленности, наоборот, уменьшились на 1%. Фото: pixabay.com

Лидирующие позиции, что логично, занимают топ-менеджеры нефтегазовых компаний, а также организаций, работающих в сфере тяжелой промышленности и руководители телекоммуникационных компаний.

В издании отмечается, что средний объем зарплат генеральных директоров и топ-менеджеров нефтегазовых компаний с доходом более $3 млрд за год вырос на 45% и на данный момент составляет $3,28 млн. Тем не менее, работники нефтяной отрасли все еще не достигли рекорда, установленного в 2013 году — $3,77 млн.

Сотрудники тяжелой промышленности с аналогичной выручкой значительно отстают от коллег-нефтяников. Средний заработок главенствующих лиц в таких фирмах — $1,78 млн. Топ-менеджеры телекоммуникационных агентств занимают третью строчку с объемом доходов в $1,29 млн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких регионах России быстрее всего увеличивается размер заработных плат.