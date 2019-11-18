Названы российские регионы, где быстрее всего растут зарплаты

Росстат представил список регионов России, у жителей которых быстрее всего поднимается уровень заработных плат.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата, в этом году наиболее активный рост зарплаты наблюдался в Республике Тыва, где в период с августа по сентябрь рост зарплат составил 13%.

Следом идет крымский Севастополь, где зарплаты выросли в среднем на 11,6%. На третьем месте оказалась Костромская область — 10,9%.

Самый медленный рост зарплаты наблюдается в Петербурге. По данным Росстата, здесь зарплаты выросли всего на 3,6%. Немногим лучше ситуация в Северной Осетии (3,7%) и Калининградской области (4%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат составил список регионов по количеству мужчин и женщин.