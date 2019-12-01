Движение поездов по фиолетовой ветке метро восстановлено до «Шушар»

Движение поездов по фиолетовой ветке метро восстановлено до &#171;Шушар&#187;
"Шушары". Фото: GazetaSPb

В петербургском метрополитене восстановилось движение по фиолетовой ветке. Поезда вновь ездят от станции «Комендантский проспект» до «Шушар».

Движение по фиолетовой ветке восстановили сегодня, 1 декабря, в 23:20. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», поезда следуют в прежнем направлении.

Метрополитен работает в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина убежал в тоннель на станции метро «Бухарестская». Одни очевидцы утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, другие уверены, что в тоннель забежали зацеперы.

метро новости спб шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В тоннеле петербургского метро задержали двух зацеперов
Голый мужчина удивлял жителей Мурино вечерней пробежкой
Движение поездов по фиолетовой ветке метро восстановлено до «Шушар»
Очевидцы: пьяные зацеперы, убежавшие в тоннель на «Бухарестской», ...
Бывшая жена экс-короля Малайзии обратилась в московскую полицию из-за угроз сыну
Пожарные потушили полыхающую кухню на Большом проспекте
Дзюба ответил болельщикам, выкрикивающим оскорбления в его адрес на матче ...
Башенный кран упал на строящийся дом в Мурино