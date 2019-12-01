Движение поездов по фиолетовой ветке метро восстановлено до «Шушар»

В петербургском метрополитене восстановилось движение по фиолетовой ветке. Поезда вновь ездят от станции «Комендантский проспект» до «Шушар».

Движение по фиолетовой ветке восстановили сегодня, 1 декабря, в 23:20. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», поезда следуют в прежнем направлении.

Метрополитен работает в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина убежал в тоннель на станции метро «Бухарестская». Одни очевидцы утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, другие уверены, что в тоннель забежали зацеперы.