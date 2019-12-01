В РПЦ рассказали, когда в человека вселяется душа

Ключевой момент не в том, когда появляется душа у эмбриона, а в том, когда он приобретает права человека. Фото: pixabay

Ключевой момент не в том, когда появляется душа у эмбриона, а в том, когда он приобретает права человека. Фото: pixabay

Эмбрион обладает всеми правами человека, в том числе правом родиться, с момента зачатия, что делает невозможным аборт на любом сроке беременности. Такое мнение выразил митрополит Волоколамский Иларион.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата выразил негативное отношение Русской православной церкви (РПЦ) к абортам. По словам митрополита, нет точного ответа, когда именно у эмбриона появляется душа. Однако добавил, права на жизнь не измеряются неделями беременности или размерами эмбрионов, поэтому церковь считает аборты недопустимыми на любом сроке.

Волоколамский Иларион подчеркнул, что ключевой момент не в том, когда появляется душа у эмбриона, а в том, когда он приобретает права человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Поклонская заявила о праве женщин на аборты. Она отметила, что это личное дело каждой женщины.