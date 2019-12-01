«Как большая квартира в Москве»: Плющенко разочаровал Рудковскую покупкой дома на колесах

Фигурист Евгений Плющенко приобрел дом на колесах. Покупку, равноценную большой квартире в столице, не оценила его жена, продюсер Яна Рудковская.

Обо всем стало известно из реалити-шоу «ЯнаСупер». Такую дорогую покупку фигурист сделал в обмен на свое согласие принимать участие в съемках шоу. Изначально он не оценил эту идею, но после долгих уговоров Рудковской согласился, при одном условии, что купит дом на колесах. В новом автодоме есть спальня, душ, ванная, кухня. По словам Плющенко, он не стал экономить и купил «жилище» люкс-класса.

Однако позже выяснилось, что причина того, что супруга фигуриста не в восторге от покупки в том, что он уже покупал подобную машину, но она ему быстро надоела. Тогда Плющенко продал ее по заниженной цене.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали Плющенко и Рудковская усилили охрану своего дома. Они приняли такие меры из-за поступающих угроз в адрес сына.