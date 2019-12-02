Семак рассказал, что критика служит для Дзюбы дополнительной мотивацией

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления на матче с московским «Спартаком». Выкрикивания были адресованы форварду его команды Артему Дзюбе.

Семак рассказал, что хорошо знает Дзюбу. И добавил, что моменты, связанные с несправедливой критикой, дают ему определенный толчок и мотивацию. Тренер подчеркнул, что с участием Дзюбы в последнем матче был забит мяч.

Наставник сине-бело-голубых отметил, что, не стоит делить болельщиков, так как нецензурные выкрики — это вопрос культуры боления.

«С матом надо бороться», — заявил Семак, добавив, нужно учиться болеть культурно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дзюба ответил болельщикам, выкрикивающим оскорбления в его адрес. Его реакция записана на видео.